Pedro Martins muito perto de regressar ao ativo após deixar a Grécia

Negociações com o Al-Gharafa estão bem encaminhas e só falta limar alguns detalhes sobre o salário do treinador.



Livre desde a saída do Olympiacos, no início do passado mês de agosto, Pedro Martins está muito perto de voltar ao ativo. De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador português, de 52 anos, está em negociações avançadas com o Al-Gharafa e um acordo pode ser alcançado muito em breve.

As partes já se entenderam sobre a duração do contrato e só falta acertar alguns detalhes sobre o salário que Pedro Martins vai auferir no Catar para que a contratação deste seja oficializada. A operação contou com a colaboração do agente Kiko Correia.

O emblema da cidade de Al-Rayyan está no quarto lugar da liga a quatro pontos do líder Al-Arabi e, no passado, já foi treinador por Pedro Caixinha e Carlos Alhinho. Atualmente, a grande estrela da equipa é Brahimi (ex-FC Porto).

Recorde-se que, no início do mês, Pedro Martins esteve em negociações com o Hull, mas estas não chegaram a bom porto, com o português a explicar que "não estavam reunidas todas as condições" para um acordo.