Pedro Martins já trabalha no Al-Gharafa: "Chegar, ver e... treinar"

Treinador português abraça um novo desafio.

Pedro Martins, treinador português que estava sem clube desde a saída do Olympiacos, foi recentemente anunciado no comando técnico do Al-Gharafa, do Catar..

O treinador português começou a treinar esta segunda-feira e fez questão de assinalar o momento nas redes sociais.

"Chegar, ver e... treinar", escreveu Pedro Martins, que começou assim a preparar três jogos particulares, frente a Al Khor, Umm Salal e Al Duhail, a 10, 13 e 16 de novembro.