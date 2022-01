Pedro Martins foi o treinador português no estrangeiro com mais vitórias em 2021

Pedro Martins, treinador do Olympiacos

Treinador do Olympiacos superou Abel Ferreira e José Mourinho.

Pedro Martins, treinador do Olympiacos, foi o técnico português no estrangeiro com mais vitórias em 2021, à frente de Abel Ferreira (Palmeiras) e José Mourinho (Tottenham e Roma). Em quarto lugar, surge Renato Paiva (Independiente del Valle).

O técnico do emblema grego conseguiu 43 vitórias, mais seis do que Abel (37) e mais 14 do que Mourinho (29). Renato Paiva alcançou 23.

Em Portugal, Rúben Amorim (Sporting) conseguiu 42, Sérgio Conceição (FC Porto) 39 e Jorge Jesus (ex-Benfica) 38.