Pedro Martins fala dos 21 jogadores contratados

Esta quinta-feira o Olympiacos embate com o Arsenal na luta pela vaga nos quartos de final na Liga Europa

O jornal "Telegraph" dá esta quinta-feira destaque a Pedro Martins, treinador do Olympiacos, que enfrenta o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa. O técnico português pormenoriza as mudanças que recolocaram a turma do Pireu no topo do futebol grego.

"Em 2018, quando cheguei, tudo era negativo e reconstruímos a equipa. Quatro jogadores ainda estão no clube, contratámos 21 ao longo do tempo. Tudo era novo: os jogadores, o treinador e a filosofia. Os jogadores acreditaram no que estávamos a fazer, acreditaram que era algo muito interessante e especial", analisou o técnico de 50 anos, que venceu uma Taça e um campeonato e tem a possibilidade de revalidar o título bem encaminhada.

"O presidente está sempre connosco, sempre soube que era ele quem mandava. É apaixonado pelo clube. Na nossa primeira conversa, ficou claro que tudo se resumia a liderança e a construir algo novo. Na Grécia não tens tempo, e numa equipa como o OlympiakosO estás obrigado a vencer. Mas ele compreendeu", disse sobre o líder Marinakis.