Pedro Martins estreia-se em casa e procura a primeira vitória no Catar

Pedro Martins realiza esta tarde (16h00) o seu primeiro jogo em casa pelo Al Gharafa, ambicionando conquistar a primeira vitória desde que chegou ao Catar, após derrotas nos dois primeiros desafios.

"Quando representamos uma equipa como o Al Gharafa, os jogadores têm de ser fortes e esforçarem-se. O último jogo teve alguns erros, entendo que alguns atletas mais novos não apresentam ainda a maturidade necessária em alguns jogos, mas precisamos de ser mais fortes tanto a nível mental, como físico, porque se queremos mais, é preciso melhorar", disse o técnico na projeção do embate frente ao Al Rayyan, atual penúltimo classificado.

Durante a última semana, Pedro Martins concedeu uma longa entrevista ao jornal grego Sports 24, explicando a escolha do Al Gharafa após cinco épocas de grande sucesso no Olympiacos, onde conquistou três campeonatos e uma taça local. O projeto é similar ao que encontrou em Atenas.

"Estamos de olhos postos no presente e no futuro. O que aconteceu já passou, não conseguimos mudar o passado e precisamos de encontrar o nosso caminho e lutar para o próximo jogo. Nunca penso no que vai acontecer se não vencermos, porque estamos aqui para ganhar o jogo e é isto que eu preciso repetir", realça o técnico português, atual nono classificado com o Al Gharafa.