Pedro Martins em exclusiva lista de de alvos: árabes cobiçam o português

Pedro Martins, treinador do Olympiacos

Técnico que já é bicampeão grego pelo Olympiacos figura nos planos futuros dos sauditas.

No mercado por um treinador, o Al-Hilal da Arábia Saudita tem o nome de Pedro Martins inscrito na sua exclusiva lista de alvos.

O JOGO sabe que o técnico português de 50 anos, que acabou de se sagrar bicampeão grego no Olympiacos, é um dos preferidos para assumir o emblema que já foi comandado por Jorge Jesus. De resto, Pedro Martins está há três temporadas no clube do Pireu e tem contrato por mais uma época.

Resta saber se o próprio treinador entende ser este o momento para encarar novo desafio na carreira e logo a oriente, num campeonato menos considerado. É que Pedro Martins rejeitou uma proposta dos também sauditas do Al-Shabab quando terminou a sua primeira época pelos helénicos, no verão de 2019, sendo que o clube acabaria mais tarde por se virar para uma alternativa portuguesa: Pedro Caixinha. Há cerca de dois meses, Pedro Martins foi igualmente associado pela Imprensa brasileira a um interesse do São Paulo nos seus serviços.

O Al-Hilal, líder do campeonato saudita e atualmente a disputar a Liga dos Campeões Asiática, procedeu a uma alteração no comando técnico durante a temporada em curso, quando demitiu Razvan Lucescu e promoveu ao cargo principal o atual treinador, Rogério Micale, que orientava os sub-19 do clube de Riade.

Depois de comandar Marítimo, Rio Ave, V. Guimarães e, agora, o Olympiacos, Pedro Martins pode assumir um novo desafio na carreira pois continua a ter mercado, sendo que ainda pode fazer a dobradinha na Grécia - está no "intervalo" das meias-finais da Taça, cuja segunda mão, frente ao PAS Giannina, irá disputar a 27 deste mês.