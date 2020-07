Pedro Martins diz-se "orgulhoso" do percurso incrível no Olympiacos

A equipa de Pedro Martins terminou a Superliga Grega com somente uma derrota concedida em 36 jornadas, tendo estado sem perder qualquer encontro na prova entre 10 de fevereiro de 2019 e 12 de julho de 2020.

O treinador Pedro Martins revelou-se "orgulhoso" pelo percurso do Olympiacos, que resultou na recuperação do título de campeão grego de futebol, que fugia ao clube há dois anos, e apontou igualmente à conquista da Taça.

"Estamos orgulhosos do que fizemos. É uma prova da qualidade do trabalho que todos no clube temos vindo a fazer. Este processo iniciou-se há mais de dois anos, quando o presidente me contratou, e, com um plantel fantástico e um staff e uma estrutura altamente competentes, conseguimos devolver o título grego aos extraordinários adeptos do Olympiacos", congratulou-se.

A equipa de Pedro Martins terminou a Superliga Grega com somente uma derrota concedida em 36 jornadas, tendo estado sem perder qualquer encontro na prova entre 10 de fevereiro de 2019 e 12 de julho de 2020, uma série de 43 partidas que fez com que, durante vários meses desta temporada, fosse o conjunto europeu há mais tempo sem perder no seu campeonato.

O Olympiacos terminou a Superliga com 91 pontos, seguido do PAOK de Abel Ferreira, a equipa que interrompeu a sua série sem derrotas em 12 de julho (venceu por 1-0), com 73, e do AEK, com 69.

Em 26 de julho, vai tentar conquistar a Taça da Grécia frente ao AEK, que hoje venceu por 3-0 na última jornada.

"Ainda temos dois objetivos importantes esta temporada. Já para a semana, disputaremos a final da Taça, frente ao AEK. O Olympiacos não faz a dobradinha desde a temporada 2014-15 e é importante voltar a conseguir esse feito", avisou.

O outro tem a ver com a Liga Europa, já que em 06 de agosto disputa a segunda mão dos oitavos-de-final, ante o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, depois do empate 1-1 cedido no Pireu.

"O Nuno tem feito um trabalho fantástico e sabemos que será um desafio difícil, mas este grupo provou contra o Arsenal a sua qualidade e queremos ser a primeira equipa grega desde 2002-03 a estar nos quartos-de-final de uma prova europeia", rematou Pedro Martins.

Pedro Martins já é o treinador português com mais jogos pelo Olympiacos, designadamente 106 partidas.