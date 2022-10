Pedro Martins confirma nega ao Hull City: "Nesta altura, não estavam reunidas as condições"

Treinador português falou do fracasso das negociações com o emblema inglês e agradeceu o convite

O treinador português Pedro Martins recebeu nos últimos dias um convite para treinar o Hull City, do Championship de Inglaterra, e viajou até ao Reino Unido para negociar com o citado emblema, assumindo nas redes sociais que não houve acordo, tal como já havia feito o próprio clube.

Depois das negociações, tornadas públicas, mantidas com o Hull City, dizer que foi uma honra ter recebido o convite para treinar um grande clube, bem dirigido e com estrutura de Premier League. Agradeço muito a forma como fui recebido, em particular na pessoa do seu Presidente, o Sr.Ali Acun Ilıcalı, que tudo fez no interesse e vontade em contratar-me para treinador principal. Mas, infelizmente, nesta altura, não estavam reunidas as condições que permitissem um acordo. O Hull City é um grande clube inglês e que está em boas mãos para atingir a Premier League mais cedo do que se possa esperar", escreveu o técnico que recentemente foi despedido do Olympiacos, já com a época a decorrer.