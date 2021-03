Pedro Martins chega às 100 vitórias no Olympiacos: "Tem um significado simbólico"

O 3-0 frente ao Lamia vale marca histórica do treinador português que aponta a um "espelho do percurso no projeto iniciado em 2018" baseado em "dedicação e profissionalismo"

Pedro Martins completou este domingo frente ao Lamia a sua 100.º vitória no banco do Olympiacos, numa partida que terminou com um triunfo da equipa do técnico português por 3-0 e onde Bruma abriu a contagem, com Fortunis e El-Arabi a marcar os restantes tentos.

Após o jogo e a atingida uma marca histórica no clube grego, Pedro Martins enalteceu um caminho já longo. "Feliz por atingir essa marca [100 triunfos]. Tem um significado simbólico mas também espelha o percurso percorrido desde que iniciámos este projeto em 2018, o resultado da nossa dedicação e profissionalismo. Tenho de agradecer aos que me acompanham, ao clube e aos atletas que têm conseguido colocar em prática as nossas ideias mas também aos adeptos, pelo apoio e confiança que sempre depositaram em nós", afirmou o técnico.