Pedro Martins arranca Liga grega com triunfo e Abel Ferreira cede empate

O campeão Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, estreou-se na Liga grega com uma vitória sobre o Asteras Tripolis.

O campeão Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, estreou-se esta sexta-feira na Liga grega com uma vitória por 3-0 sobre o Asteras Tripolis, enquanto o PAOK, de Abel Ferreira, cedeu um empate 1-1, na segunda jornada.

Em Atenas, o Olympiacos, que contou com o central português Rúben Semedo no onze, construiu o triunfo no segundo tempo, com um golo de Konstantinos Fortounis, aos 60 minutos, e dois de Georgios Masouras, aos 64 e 89.

O médio luso Cafú começou a partida no banco de suplentes, tendo sido lançado por Pedro Martins nos derradeiros instantes.

Em vésperas de jogarem os play-offs da Liga dos Campeões, os campeões helénicos iniciaram a defesa do título com um triunfo, sendo que ainda têm por disputar a partida da primeira jornada, com o AEK, que foi adiada.

Na frente do campeonato está o PAOK, ainda que de forma provisória, com quatro pontos, depois do empate 1-1 na receção ao Atromitos, poucos dias depois de ter eliminado o Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Depois de ter marcado aos "encarnados', o sérvio Andrija Zivkovic voltou a faturar em Salónica e adiantou a formação comandada por Abel Ferreira, aos 57, só que um autogolo de Enea Mihaj, aos 77, permitiu que os visitantes chegassem à igualdade.

Tal como o Olympiacos, também o PAOK vai participar na próxima semana nos play-offs da Champions.