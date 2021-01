Pedro Ferreira integra melhor onze do ano da liga dinamarquesa

Médio defensivo formado no Sporting. de 22 anos, ingressou esta temporada no Aalborg, oriundo do Varzim. Trata-se da primeira experiência no estrangeiro

Pedro Ferreira, médio defensivo formado no Sporting, foi eleito para o melhor onze da liga dinamarquesa em 2020, revelou, esta sexta-feira, o organismo nórdico. O jogador português, natural de Vieira de Leiria, ingressou no Aalborg, atual sétimo classificado da competição, em agosto passado.

O futebolista de 22 anos de idade disputou, até ao momento, 12 jogos pela equipa dinamarquesa em todas as provas e cumpriu um total de 1069 minutos, sem marcar ainda qualquer golo.

Nas duas últimas épocas desportivas, representou o Mafra, por empréstimo do Sporting, e o Varzim, do qual se desvinculou para viajar para a Dinamarca. Pedro Ferreira, que nunca havia jogado fora de Portugal, tem contrato válido com o Aalborg até junho de 2024.