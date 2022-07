Pedro Empis rescinde com o Cultural Leonesa

Lateral esquerdo já não pertence aos quadros da equipa da terceira divisão espanhola

O Cultural Leonesa anunciou esta segunda-feira que Pedro Empis rescindiu o contrato que o vinculava ao clube espanhol.

Na temporada passada, Empis fez 24 jogos no Leonesa, que terminou o Grupo 1 da terceira divisão espanhola na 12ª posição.

O lateral esquerdo português, de 25 anos, rumou a Espanha no verão do ano passado, depois de duas épocas ao serviço do Estoril.

Com formação dividida entre o emblema da Linha de Cascais e o Sporting, Empis ainda passou pela Académica antes de ter regressado ao Estoril na temporada 2019/20.