Pedro Emanuel bate Rui Vitória no duelo português na Champions asiática

Pedro Emanuel bate Rui Vitória no duelo entre Al Ain e Al Nassr

O embate de entre treinadores portugueses na sexta jornada do grupo D da Liga dos Campeões asiática terminou com o Al Ain, de Pedro Emanuel, a arrancar a vitória em casa do Al Nassr, de Rui Vitória, por 1-0.

O avançado togolês Kodjo Laba marcou o único golo da partida aos 19 minutos, dando os três pontos ao Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, que conseguiu assim a sua única vitória nos seis jogos disputados no grupo D, somando apenas cinco pontos, no quarto e último lugar do agrupamento.

Por seu turno, o Al Nassr, apesar da derrota, manteve o primeiro lugar do grupo com 11 pontos, tendo beneficiado da derrota do segundo classificado, o Al Sadd (Qatar), no Irão, frente ao Sepahan.

De resto, a formação de Rui Vitória já tem lugar assegurado na próxima fase da "Champions' da Ásia.