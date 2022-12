Pedro Caixinha vai criar glossário do Red Bull Bragantino

Treinador português assinou por dois anos pelo clube brasileiro e privilegia a comunicação

O Red Bull Brigantino apostou na contratação do treinador Pedro Caixinha, que assinou um vínculo válido por dois anos, numa decisão já oficializada pelo clube brasileiro, que nas últimas horas já apresentou o técnico português de 52 anos aos seus adeptos através de uma longa entrevista em que o anterior líder dos argentinos do Talleres destaca a importância da comunicação no sucesso da sua missão.

"A comunicação é um ponto importante, quando falamos a mesma linguagem, estamos também muito mais identificados. É verdade que há muitos termos brasileiros com os quais eu ainda preciso me identificar. Vou até criar um glossário para que as coisas sejam mais facilitadas, não para mim, mas na minha comunicação com vocês, com os jogadores e todos os envolvidos no dia a dia do futebol", referiu Caixinha, cujo ingresso no 14.º classificado do Brasileirão foi acertado pelo seu empresário, Daniel Lorenz.

"É importante ter esse conhecimento, para tomar as melhores decisões. Quanto mais conhecimento, melhores decisões iremos tomar. O futebol é global, é universal. Mas já tivemos uma reunião para conhecer, por exemplo, no detalhe cada uma das competições - que são diferentes, a nível de organização, em cada país", acrescentou ainda o treinador que soma passagens, como principal, por União de Leiria, Nacional, Santos Laguna (México), Al-Gharafa (Catar), Rangers (Escócia), Cruz Azul (México), Al-Shabab (Arábia Saudita) e Talleres (Argentina).

A bagagem que foi acumulando ao longo da carreira, durante a qual foi adjunto de José Peseiro no Sporting, Al-Hilal (Arábia Saudita), Panathinaikos (Grécia), Rapid Bucareste (Roménia) e seleção da Arábia Saudita, influenciaram as suas ideias. "Quando tive essas experiências em outros países, via e enfrentava treinadores de diferentes origens e isso era bom porque nos obrigava a ter muita flexibilidade em relação às diferenças que iríamos encontrar quando enfrentaríamos essas ideias de futebol."

Centrando-se na nova realidade que se depara no seu caminho, Pedro Caixinha abordou o estilo de jogo no Brasil. "Se pudesse resumir em uma palavra, o estilo de jogo é 'joga bonito'. É universal. O jogador brasileiro tem uma qualidade técnica individual incrível. Com o passar dos anos, os jogadores - a nível mundial - também mudaram muito a sua forma de ver o treino, são cada vez mais profissionais, procuram se preparar cada vez mais para aplicar o estilo de jogo do futebol brasileiro, e a intensidade que o jogo atual exige", refere, antecipando "expectativas grandes" no Red Bull Bragantino, onde irá apostar "num estilo de jogo agressivo, uma equipa sempre a atacar a baliza contrária quando está com a bola ou a atacar a bola quando está sem ela".