Pedro Caixinha estreia-se com derrota pelo Talleres frente ao Gimnasia

A equipa de Caixinha chegou ao intervalo a vencer, graças a um golo do médio Matias Esquivel, aos 34 minutos, mas o Gimnasia deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do avançado Cristian Tarragona e do médio Brahin Aleman, aos 49 e 62

O treinador português Pedro Caixinha estreou-se hoje com uma derrota no comando técnico do Talleres, por 2-1, em casa do Gimnasia, na oitava jornada do grupo A da Taça da Liga argentina de futebol.

A equipa de Caixinha chegou ao intervalo a vencer, graças a um golo do médio Matias Esquivel, aos 34 minutos, mas o Gimnasia deu a volta ao resultado na segunda parte, com golos do avançado Cristian Tarragona e do médio Brahin Aleman, aos 49 e 62.

O grupo A é liderado pelo Racing Club, com 15 pontos, seguido do Defensa y Justicia e do Union Santa Fé, ambos com 14, e do River Plate, com 13, enquanto o Gimnasia é nono, com nove pontos, e o Talleres é 12.º, com cinco.

Pedro Caixinha fez hoje a sua estreia no "banco" do Talleres de Córdoba, depois de ter assinado contrato há uma semana válido por uma temporada, substituindo no cargo o argentino Angel Guillermo Hoyos.

O treinador luso, de 51 anos, vai orientar uma equipa argentina pela primeira vez na carreira, depois de ter sido treinador dos mexicanos do Santos Laguna e do Cruz Azul, do Rangers, da Escócia, do Al-Shabab, da Arábia Saudita, do Al-Gharafa, do Qatar, e do União de Leiria e do Nacional, entre outros.