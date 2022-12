Pedro Caixinha engrossa lote de técnicos lusos no Brasileirão

Treinador deixou o Talleres em setembro e está a caminho do RB Bragantino

O técnico Pedro Caixinha está a caminho do RB Bragantino, adianta o portal UOL Esporte.

Caixinha, de 52 anos, foi apontado recentemente ao Alianza Lima e foi ainda sondado pelo Fortaleza. Mas de acordo com a publicação, estará perto de chegar a um acordo de dois anos com o RB Bragantino.

Recorde-se que Caixinha deixou o Talleres, da Argentina, em setembro. Antes, orientou o Santos Laguna, do México.

Segundo o UOL Esporte, o Red Bull Bragantino poderá estar próximo de fechar a contratação do treinador português Pedro Caixinha, 52 anos, que se encontra livre e deve assinar por dois anos. Antes orientou Santos Laguna, Al-Shabab, Cruz Azul, Rangers, Al-Gharafa, Nacional e Leiria.

Engrossa o lote de técnicos no Brasileirão: Abel Ferreira (Palmeiras), Luís Castro (Botafogo), Vítor Pereira (no Corinthians até final deste mês e a caminho do Flamengo), António Oliveira (Cuiabá) e Renato Paiva (Bahia).