Pedro Caixinha e Bragantino voltam a golear na Taça Sul-Americana

Equipa brasileira bateu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 5-0.

O Red Bull Bragantino, treinado pelo português Pedro Caixinha, goleou em casa (5-0) o Oriente Petrolero, na madrugada desta quarta-feira, num jogo relativo à segunda jornada da fase de grupos da Taça Sul-Americana. Na primeira ronda da competição, a equipa brasileira tinha vencido o Tacuary, por 4-1.

Hélio Castro abriu as contas aos cinco minutos, Aderlan Silva aumentou aos 15' e Eduardo Sasha, de penálti, fez o 3-0, aos 33'. No segundo tempo, Gustavinho marcou mais um para os da casa, aos 62', e Marcos Vinicios fechou o resultado, aos 90+6'.

O Red Bull Bragantino lidera o Grupo C da Taça Sul-Americana, a segunda competição de clubes mais importante da América do Sul, depois da Taça Libertadores, com seis pontos, os mesmos que tem o Estudiantes, da Argentina. Oriente Petrolero, da Bolívia, e Tacuary, do Paraguai, têm zero pontos.