Pedro Caixinha após goleada: "Para ser sincero, primeira parte não agradou"

Declarações do treinador do RB Bragantino, no final do encontro com o Oriente Petrolero (0-4), referente à quarta jornada da Taça Sul-Americana

Pedro Caixinha levou o RB Bragantino a uma vitória confortável na quarta jornada da Taça Sul-Americana. Os brasileiros vão partir para a reta final da fase de grupos na liderança, mas o triunfo folgado na casa do Oriente Petrolero não mereceu uma avaliação perfeita.

"Ficamos satisfeitos, essencialmente, pela segunda parte. Para ser sincero, a primeira parte não nos agradou. Não tivemos o controlo que devíamos ter tido. Na segunda parte já tivemos. O Oriente Petrolero já não teve tantas condições de chegar à nossa baliza. Gostei do crescimento da equipa a entender o jogo", referiu, no final do encontro, que terminou com triunfo, por 0-4.

Recorde-se que, na próxima jornada, o Bragantino desloca-se ao terreno do Estudiantes, com quem partilha a liderança do grupo, com os mesmos 10 pontos.