Pedro Albino, português na Roménia é autor de golo de antologia. Assista ao lance

Pedro Albino, lateral direito português que abraçou a primeira experiência no estrangeiro, na Roménia, ao serviço do Piatra Neamt, marcou um golo de belo efeito na vitória diante do CSM Resita (4-0).

O jogador natural de Olhão abriu a contagem do marcador com um golo de fora de área que deixou o guardião adversário pregado ao relvado e ajudou a equipa romena a alcançar a primeira vitória na II Liga.

ecorde-se que, na mesma equipa, pontificam Jaquité e Josemar Agostinho, jogadores que contam com passagens no futebol português.