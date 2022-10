Pedido de Jesus: renovação com cláusula para afastar interesse do Atlético

Crespo com a camisola do Fenerbahçe

Miguel Crespo está em negociações com o Fenerbahçe para a renovação de um contrato que é válido até 2024.

De acordo com o jornal "Fanatik", Jorge Jesus vê o médio como uma peça fundamental do seu sistema e terá pedido à Direção para o proteger do interesse do Atlético de Madrid, estando em cima da mesa a inclusão de uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros no futuro vínculo.

Crespo, 26 anos, passou por Neves, Merelinense, Braga B e Estoril antes de rumar à Turquia, onde cumpre a segunda temporada. Na atual, leva dois golos e uma assistência em 12 jogos.