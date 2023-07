"Pedi que fizessem com Bruno Lage a mesma coisa que fizeram comigo"

Cláudio Caçapa deixa o comando interino do Botafogo depois de uma passagem vitoriosa.

O Botafogo, ainda sem o português Bruno Lage ao comando, manteve o seu percurso vitorioso no campeonato brasileiro de futebol, tendo, no sábado, recebido e vencido o Bragantino, de Pedro Caixinha, por 2-0. Cláudio Caçapa, que assumiu as funções de treinador interino e está de regresso à equipa técnica do Lyon, após quatro vitórias em igual número de jogos.

"Bruno Lage? Já conversámos um pouco, fizemos a transição para os jogadores sentirem que o novo treinador e a equipa técnica estão prontos para trabalhar e passarem o que acreditam. Mas o que eu disse ao Bruno é que, quando cheguei, o grupo me abraçou. Não precisei de fazer muita coisa. Uma das coisas que eu pedi ao grupo foi que fizessem com ele a mesma coisa que fizeram comigo, abraçar o Bruno e a equipa técnica, trabalharem da mesma forma", afirmou, citado pelo Globoesporte.

"Por enquanto não ganhámos nada, ainda está muito longe para dizer que o Botafogo vai ser campeão, mesmo que eu acredite muito. É degrau a degrau, passo a passo, muito trabalho. O Bruno é muito inteligente, nem precisei de falar muito, ele sabe o que é preciso. Alguns pontos precisam de ser melhorados, com certeza. E ele vai fazer isso", concluiu.

O triunfo foi apenas construído na segunda metade, tendo Carlos Eduardo, aos 48 minutos, colocado o Botafogo na frente e Di Plácido, aos 61, ampliado a vantagem.

Com esta vitória, o Botafogo chega aos 39 pontos e aumenta para 13 a sua vantagem na liderança da prova, embora com mais um jogo disputado, enquanto a equipa de Pedro Caixinha ocupa para já a sexta posição, com 24 pontos.