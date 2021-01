Pé de João Félix bastante maltratado após o Cornellà-Atlético de Madrid

João Félix deixou o jogo frente ao Cornellá com o pé direito em mau estado. As imagens foram captadas pela estação televisiva que transmitiu o encontro que ditou a eliminação do Atlético de Madrid da Taça do Rei.

Aos 75 minutos do jogo entre o Atlético de Madrid e o Cornellà, João Félix foi substituído e a razão para esta troca, numa altura em que os colchoneros estavam em desvantagem no marcador, poderá ter sido uma lesão no pé direito, que deixou o internacional português com um hematoma impressionante. As câmaras de televisão que transmitiram o encontro captaram a imagem do avançado, já no banco de suplentes, a olhar para o pé, que não aparenta estar em boas condições.

O Cornellà, da terceira divisão do futebol espanhol, eliminou o Atlético de Madrid, atual líder da La Liga, da Taça do Rei de Espanha. Um golo solitário de Adrian Jiménez, aos sete minutos, foi o suficiente para tirar os colchoneros da prova.