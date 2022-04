Paulo Sousa: uma certeza num Flamengo com "muitas personalidades"

Treinador garante que todos estão focados na conquista de vitórias. Paulo Sousa começou bem a Taça Libertadores.

O Flamengo, de Paulo Sousa, estreou-se com uma vitória (2-0) na fase de grupos da edição 2022 da Taça Libertadores, em casa dos peruanos do Sporting Cristal. Uma resposta de toda a equipa às críticas que já se faziam sentir.

"Todos somos Flamengo, todos somos uma família. Quanto mais unidos e entrosados estivermos, mais vitórias vamos conquistar A única forma de lidarmos com qualquer tipo de problema é estarmos focados no que controlamos. Hoje tínhamos que tomar decisões antes deste jogo. Estivemos focados. Penso que a equipa respondeu bem, foi intensa e conquistou o que pretendíamos: ganhar e não sofrer. Hoje era um dia de consistência no jogo com vista aos resultados. Queríamos prestigiar a competição com uma vitória", afirmou o treinador após o jogo.

Paulo Sousa foi questionado sobre eventuais dificuldades no relacionamento com o plantel. "Estou focadíssimo em alinhar toda a gente naquilo que é o nosso trajeto, que é procurar ganhar todos os jogos com o máximo de qualidade e empenho para podermos chegar às vitórias. Sou muito focado no dia a dia. Numa equipa de trabalho, há muitas pessoas, muitas personalidades, e nós com certeza estamos muito alinhados e muito focados em ganhar jogos", atirou.

No Estádio Alberto Gallardo, em Lima, em encontro do Grupo H, a grande figura do Flamengo foi Matheuzinho, que fez a assistência para Bruno Henrique inaugurar o marcador, aos 23 minutos, e marcou ele próprio o segundo, aos 87.