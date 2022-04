Paulo Sousa sofre a primeira derrota no Flamengo em jogos do campeonato

Paulo Sousa, treinador do Flamengo

Redação com Lusa

Athletico Paranaense venceu por 1-0, em jogo da terceira jornada da prova.

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, averbou a primeira derrota no campeonato brasileiro de futebol, na visita ao Athletico Paranaense, por 1-0, em jogo da terceira jornada da prova.

O único golo do encontro foi marcado pelo uruguaio David Terans, aos 32 minutos, na conversão de uma grande penalidade a castigar uma pretensa entrada faltosa do chileno Mauricio Isla, garantindo, assim, o primeiro triunfo do conjunto de Curitiba na competição.

A formação carioca somou o segundo jogo seguido sem vencer no Brasileirão, sendo que apenas alcançou uma vitória em quatro partidas já disputadas, uma das quais antecipada da quarta ronda, com o Palmeiras (0-0).

O Flamengo segue na quarta posição, com cinco pontos, atrás dos líderes Corinthians, orientado pelo português Vítor Pereira, e Atlético Mineiro, ambos com seis pontos conquistados em dois jogos.

Os corinthianos visitam o Palmeiras, num duelo que vai colocar frente a frente dois técnicos portugueses.