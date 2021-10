Paulo Sousa, selecionador da Polónia, testou positivo à covid-19

Segundo a Federação Polaca de Futebol, o treinador encontra-se já em isolamento no seu domicílio em Portugal, onde se havia permanecido após uma viagem a Inglaterra.

O selecionador da Polónia, o português Paulo Sousa, acusou positivo num teste à covid-19, anunciou a Federação Polaca de Futebol.

Segundo o organismo, o treinador encontra-se já em isolamento no seu domicílio em Portugal, onde se havia permanecido após uma viagem a Inglaterra.

A Polónia é a segunda classificada do Grupo I de apuramento para o Mundial"2022 no Catar e tem a próxima partida prevista para 12 de novembro, daqui a 16 dias. Ou seja, não é completamente seguro que o técnico possa estar no banco no jogo a disputar em Andorra, o nono da caminhada polaca, ou mesmo na receção à Hungria, três dias depois, em Varsóvia.