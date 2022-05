Paulo Sousa responde a Jorge Jesus: "Só quero que tenha saúde e paz consigo mesmo"

Após a derrota do Flamengo com o Botafogo de Luís Castro, Paulo Sousa abordou pela primeira vez a polémica aparição de Jorge Jesus no Rio e deixou algumas farpas ao ex-treinador do Benfica

Nas primeiras palavras após a controversa aparição de Jorge Jesus no Rio de Janeiro, onde deu conta da sua vontade de regressar ao Flamengo, Paulo Sousa não quis entrar numa toada de confronto com o compatriota, atirando, porém, algumas farpas na direção do ex-treinador do Benfica.

"Só peço a Deus que abençoe o Jorge, a sua família e todos. Que ele tenha saúde, sucesso e paz consigo mesmo. Respeito a história dele no Flamengo e a importância do trabalho dele em 2019. Mas também temos que respeitar Carpegiani, que venceu o Mundial, o título mais importante da história do clube", atirou o treinador do Flamengo, referindo-se ao único título que Jorge Jesus falhou na Gávea.

Refira-se que o nome de JJ foi entoado nas bancadas do Estádio Mané Garrincha, em Brasília, durante o clássico entre Botafogo e Flamengo, que terminou com o triunfo da equipa de Luís Castro por 1-0.