Paulo Sousa: "Quero agradecer a oportunidade, que nem sempre aparece na vida de um treinador"

Paulo Sousa pronto para a pressão diária no Flamengo e aproveitar legado de Jorge Jesus

O treinador do Flamengo, o português Paulo Sousa, manifestou-se preparado para lidar com a "pressão diária" no emblema do futebol brasileiro e confessou que quer dar continuidade ao trabalho realizado pelo compatriota Jorge Jesus no passado recente.

"Quero agradecer a oportunidade, que nem sempre aparece na vida de um treinador, de poder representar um clube com esta grandeza e poder liderar este processo", começou por dizer Paulo Sousa, que deixou a seleção polaca para assinar um contrato por duas épocas com o Fla.

Durante a conferência de imprensa de apresentação, o técnico luso, de 51 anos, que sucede ao brasileiro Renato Gaúcho, não esqueceu o trabalho desenvolvido por Jorge Jesus, que conquistou quatro títulos no comando "rubro-negro", incluindo uma Taça Libertadores e o Campeonato brasileiro.

"O Jorge [Jesus] fez um trabalho extraordinário, tem uma carreira extraordinária e enriquece ainda mais a qualidade do treinador português. Vamos conseguir, de certeza, dar continuidade a tudo que ele fez pelo nosso clube", elogiou.

Questionado sobre a pressão que tem a partir do momento em que aceitou ser o timoneiro do clube "canarinho", Paulo Sousa está ciente da responsabilidade e da exigência dos adeptos.

"A pressão no Flamengo é diária. O Flamengo é um clube que investiu para ganhar. Nós, os técnicos, vivemos para ganhar. É uma pressão positiva. Os adeptos são exigentes, porque têm conquistado títulos. Vivo focado no meu trabalho para poder oferecer todas as condições à equipa para ganhar jogos", explicou.

O antigo médio tenciona passar a sua "energia à equipa e vê-la bem conectada com os adeptos na vitória e na qualidade apresentada nos jogos".