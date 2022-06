Paulo Sousa quebra o silêncio: "Existem coisas e pessoas que não controlamos"

Treinador português deixou uma mensagem nas redes sociais.

Paulo Sousa, demitido do comando técnico do Flamengo no passado dia 9 de junho, pronunciou-se pela primeira vez sobre a saída do Flamengo, com uma mensagem nas redes sociais.

"Quero agradecer ao Flamengo pelo convite e pela oportunidade de treinar uma equipa com a sua grandeza, a sua história. Foi um tempo de muita aprendizagem. Como já o disse várias vezes, existem coisas e pessoas que não controlamos, que não conseguimos mostrar, convencer e fazer acreditar que existe um outro caminho. Para se querer verdadeiramente mudar e evoluir no sentido da dimensão do clube, é fundamental todos - sem exceção - rumarem com a mesma confiança e convicção no mesmo caminho", pode ler-se.

"Obrigado à nação rubro-negra e ao povo brasileiro, pela forma calorosa como me trataram e por me terem contagiado com a vossa paixão. Quero desejar boa sorte e sucesso ao meu colega Dorival Júnior e a cada jogador. Que Deus vos abençoe e vos proteja na vossa caminhada. Aos novos desafios, avanço com a mesma determinação, paixão e dedicação pelo que mais amo, o futebol", concluiu Paulo Sousa.

View this post on Instagram A post shared by Paulo Sousa (@paulosousa6official)

Contratado a 29 de dezembro de 2021, Paulo Sousa nunca conseguiu afastar o fantasma de Jorge Jesus, cujo nome foi insistentemente entoado a cada má exibição da equipa, e somou apenas 19 vitórias nos 32 jogos em que orientou o Flamengo. No período de tempo em que esteve no banco rubro-negro, o português teve a oportunidade de conquistar dois troféus, mas perdeu a Supertaça do Brasil para o Atlético Mineiro no desempate por penáltis e o Estadual do Rio de Janeiro para o Fluminense.