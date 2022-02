Paulo Sousa pede mais "fome" de vencer aos jogadores: "Passado ficou para trás"

Flamengo perdeu a Supertaça do Brasil nas grandes penalidades, frente ao Atlético Mineiro.

Após um empate a dois golos no tempo regulamentar, o Flamengo perdeu a Supertaça do Brasil para o Atlético de Madrid, nos penáltis. No final do encontro, o treinador português Paulo Sousa referiu que os jogadores do Mengão têm de ter "mais fome" de títulos, pois o que já se ganhou no passado "está para trás".

"Parece que, individualmente, a minha equipa precisa de dar um passo diferente. É uma equipa que está junta há quatro anos, que obteve vitórias importantes pela sua qualidade e talento. Mas hoje, em termos de espírito, tem de ter a mesma fome que teve no início da construção deste plantel. Para melhorar é preciso melhorar a fome, a determinação de querer ganhar. É o espírito que temos que ter. Temos de ter a humildade de perceber que ainda não ganhámos nada e que as conquistas do passado já ficaram para trás. Agora é o presente o mais importante", avisou o técnico do Flamengo.