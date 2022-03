Paulo Sousa: o "tetra" no pensamento e um elogio ao plantel do Flamengo

Treinador português vai disputar a final do Campeonato Carioca.

O Flamengo recebeu e venceu o Vasco da Gama, por um golo sem resposta, e está na final do Campeonato Carioca. Paulo Sousa, técnico da equipa brasileira, não esconde que o objetivo é o tetra na competição.

"O grande objetivo é o tetra. Tivemos uma vitória sem sofrer golos e isso é algo no qual estamos a trabalhar Tem a ver com a capacidade da linha defensiva e dos médios. Estrategicamente baixámos um pouco o nosso bloco para procurar transições. O que tínhamos perspetivado aconteceu: vencer, não sofrer golos e participar numa final que nos aproxima de sermos tetra", afirmou após o jogo.

O ex-selecionador polaco deixou elogios ao plantel. "Vejo jogadores com bastante compromisso. Nem sempre regulares, mas com compromisso. Alguns com dificuldades no entendimento tático, o que é algo normal porque temos pedido coisas diferentes. Mas todos com muito compromisso. Precisamos de todos para traduzir o nosso domínio com mais efetividade", vincou.