Paulo Sousa no Flamengo: uma publicação apagada e a reunião em Fátima

Imprensa brasileira revela bastidores da escolha de Paulo Sousa

Paulo Sousa vai ser o novo treinador do Flamengo, onde chega com um contrato de duas temporadas e para suceder ao Renato Gaúcho, que em 2021 falhou o título no Brasileirão e a reconquista na Taça dos Libertadores.

Depois de muitos dias com Jorge Jesus a ser insistentemente apontado como o desejo número 1 dos dirigentes do Fla, outros nomes de treinadores portugueses foram surgindo, com o selecionador da Polónia a sobressair de uma lista que chegou a incluir Carlos Carvalhal e Rui Vitória, por exemplo.

O que sucedeu até ao acordo entre Paulo Sousa e o Flamengo é contado esta segunda-feira pelo site brasileiro Globoesporte, que destaca dois momentos: uma publicação apagada nas redes sociais e uma reunião em Fátima entre clube carioca e treinador português.

"Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer", publicou Marcos Braz, vice do Fla, no domingo - 26 de dezembro -, como legenda de uma imagem de Geraldo Vandré. Mas apagou a publicação pouco depois. O que é visto no Brasil como o momento em que tudo ficou decidido.

A decisão recaiu em Paulo Sousa, uma escolha para a qual terá contribuído uma reunião a 19 de dezembro com Paulo Sousa. Um encontro em Fátima, que durou seis horas e impressionou os dirigentes do Flamengo. "O sabor pode ter ficado amargo ao gosto do que fora sempre o prato principal dos rubro-negros, o mais pedido, mas o comando do futebol tem convicção de que o Flamengo à moda Paulo Sousa pode devolver à torcida o gostinho das grandes vitórias", pode ler-se a fechar o artigo do Globoesporte.