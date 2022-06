Paulo Sousa na porta de saída do Fla: "O que se comenta e se escreve não posso controlar"

Declarações de Paulo Sousa após nova derrota do Flamengo, o que aumentou a pressão sobre o treinador português

Pouco depois de nova derrota do Flamengo no Brasileirão, desta feita diante do Bragantino, por 1-0, Paulo Sousa foi questionado pelos jornalistas brasileiros sobre a pressão que sentia após novo desaire e à conta de notícias que apontam no sentido da sua saída.

"Há coisas que eu não posso controlar, e essas são aquelas com as quais menos gasto energia. Tento trabalhar com os rapazes da melhor maneira que eu sei para tentarmos sermos competitivos e ganharmos jogos. Por isso, tudo aquilo que se comenta e se escreve, com todo respeito, é algo que não posso controlar. Daí que o meu foco seja analisar os meus rivais, passar com clareza os comportamentos dos nossos rivais para o a equipa e tomar decisões para ganhar jogos", disse após o jogo.

Certo é que durante o encontro, adeptos do Flamengo gritaram "fora, Paulo Sousa". Sobre isso, o treinador português disse: "Estou centrado em tudo aquilo que posso fazer com todo o meu coração e com toda a minha sabedoria para poder oferecer o melhor de mim mesmo a este Flamengo que tanto merece".

Sobre o jogo, lamentou as oportunidades falhadas e disse ter dúvidas sobre a legalidade do golo do Bragantino. "O que tem faltado um pouco é no último terço, ofensivo sobretudo. Penso que houve equilíbrio muito grande até ao golo. Um golo que nasce de uma falta que nem sei se a bola saiu antes ou não".