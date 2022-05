Paulo Sousa muito criticado por ex-treinador do Flamengo: "É fraco..."

Paulo Sousa cumpre a primeira temporada no Brasil. O Flamengo falhou a conquista do campeonato estadual (Carioca), é 14.º classificado no Brasileirão (sete jornadas disputadas) e está apurado para os oitavos de final da Libertadores.

O antigo treinador de futebol Joel Santana acredita que Paulo Sousa não vai continuar por muito tempo no comando técnico do Flamengo. Na opinião do brasileiro, o treinador português não está a fazer um bom trabalho.

"O Flamengo vai "explodir" a qualquer momento. O Paulo Sousa é fraco, substitui mal, escolhe mal o onze titular. Ele discutiu com jogadores com os quais não devia de discutir e os adeptos do Flamengo sabem disso. Os adeptos falam comigo todos os dias. Não estou a ser duro, estou a ser justo. O Flamengo pensa que o que aconteceu em 2019 vai acontecer de novo. Aquilo passou. Os jogadores envelheceram, a defesa não é a mesma. Colocar o Arão a defesa central? O "portuga" está de brincadeira... O Arão não é defesa, não tem jeito para defesa, ele está a sacrificar o rapaz. Não é preciso inventar", criticou o ex-técnico do Flamengo e também antigo futebolista.

"O trabalho dele não é bom, essa é a verdade. A equipa do Flamengo abaixo do 10.º lugar... é impossível. Sem desmerecer o campeonato carioca, perder da forma que ele perdeu, foi ridículo...", continuou Joel Santana, de 73 anos, em declarações ao GloboEsporte.

E nem o apuramento para os oitavos de final da Taça Libertadores fugiu às críticas: "Quero ver quando chegar a hora do 'vamos ver' [eliminatórias]."