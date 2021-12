Paulo Sousa foi apontado ao Flamengo e o selecionador da Polónia reage

Técnico português garante foco total na seleção polaca.

Paulo Sousa, apontado pela Imprensa brasileira como um dos técnicos com quem os dirigentes do Flamengo se querem encontrar por estes dias, admitiu ao portal "Interia" que "houve propostas do Brasil", sem especificar o mengão.

O treinador português admitiu, todavia, que stá totalmente concentrado na seleção polaca. "Tenho contrato importante com a seleção da Polónia e o meu objetivo são os jogos com a Rússia [play-off para o Mundial em março], afirmou.

Paulo Sousa, 51 anos, assumou o comando da Polónia este ano, tendo orientado a seleção no recente Europeu, prova na qual não passou a fase de grupos.