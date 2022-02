Paulo Sousa encantado no Rio de Janeiro: "Chinelo no pé, descontração, feijoada..."

Treinador do Flamengo falou sobre o triunfo frente ao Nova Iguaçu e abordou os primeiros tempos no Brasil.

O Flamengo, treinado pelo português Paulo Sousa, goleou o Nova Iguaçu, por 5-0, em jogo do campeonato carioca de futebol, e segue em segundo lugar, atrás do líder Fluminense. Após o encontro, o treinador português realçou a importância de uma vitória expressiva e fez um balanço dos primeiros tempos no Rio de Janeiro.

"Claro que quando se ganha por muitos golos identificamos muitas coisas positivas. Tivemos alguma dificuldade no primeiro tempo, enquanto o nosso adversário esteve fresco. Tivemos mais capacidade de encontrar espaço pelos corredores laterais, não tanto nos corredores interiores, porque nos faltou sobretudo movimentos sem bola em profundidade para poder criar nesse mesmo espaço", afirmou.

"No segundo tempo, melhorámos porque nosso adversário se desgastou mais, mas sobretudo quando a nossa equipa teve dificuldades físicas procurámos ter mais simplicidade e jogar com a bola no pé. Procurámos o momento certo para dar velocidade e soluções também pelo corredor central. Foi isso que aconteceu porque são rapazes que merecem, têm trabalhado bastante. O jogo é complexo, parece que não é tão complexo, mas é. Desta forma dou os muitos parabéns aos jogadores", prosseguiu.

O ex-selecionador da Polónia mostrou-se encantado no Rio de Janeiro. "O que mais gosto do Rio é a simplicidade dos processos. Do chinelo no pé, da descontração, da feijoada, sobretudo no fim de semana. É sem dúvida algo com o qual nós nos identificamos muito. Claro que temos muito pouco tempo. No fim de semana passado, tive a oportunidade de passear junto ao mar e pude encontrar alguns adeptos. Isso é sempre maravilhoso", rematou.