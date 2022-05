Paulo Sousa e Vítor Pereira podem enfrentar-se nos "quartos" da Taça Libertadores

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Emparelhamento entre portugueses na prova está definido

A atual edição da Taça Libertadores pode reservar um duelo de compatriotas. O sorteio dos "oitavos", realizado esta sexta-feira, ditou um possível embate entre Flamengo, de Paulo Sousa, e Corinthians, de Vítor Pereira, na etapa seguinte.

O Flamengo vai defrontar os colombianos do Tolima, enquanto o Corinthians terá o Boca Juniors pela frente. Caso consigam as respetivas vitórias, as equipas de Paulo Sousa e Vítor Pereira vão, depois, medir forças, entre si, por um lugar nas "meias".

Um eventual encontro com Abel Ferreira, o outro treinador português em prova, na qual o Palmeiras defende o título, só poderá ocorrer na final. Para avançar para os "quartos", o Verdão terá de eliminar os paraguaios do Cerro Porteño.