"Paulo Sousa é uma pessoa fenomenal, vai levar o Flamengo a outro nível"

Ex-jogador de Paulo Sousa acredita que o treinador português vai brilhar ao serviço do Flamengo.

Pablo Castro, defesa-central do Lokomotiv Moscovo, foi comandado por Paulo Sousa no Bordéus e só tem elogios para o treinador. O brasileiro acredita que o técnico português vai ter sucesso no Flamengo.

"O Paulo Sousa é uma pessoa fenomenal. Como pessoa, tem caráter, índole, ele e a sua equipa técnica. Se pegar no Flamengo da forma que está hoje vai levá-lo a outro nível, mais alto do que já está. Tem muita intensidade de treino, monta bem a equipa taticamente, sofre poucos golos, tem o controlo praticamente o jogo inteiro. Só tenho coisas boas para dizer sobre ele", explicou em declarações ao jornal GloboEsporte.

"O Paulo Sousa foi o único treinador que me tirou da zona de conforto, daquilo que eu costumava fazer. Ele chegou e fez a minha qualidade melhorar. Evoluí bastante depois do tempo que passei com ele em França", acrescentou o jogador de 30 anos.