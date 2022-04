Paulo Sousa e os rumores em torno de Jesus: "Não me parece respeitoso"

Paulo Sousa com Pedro Caicinha, treinador do Talleres

Declarações do treinador do Flamengo após o triunfo frente ao Talleres, na Taça dos Libertadores.

O Flamengo venceu o Talleres, da Argentina, por 3-1, na fase de grupos da Taça dos Libertadores, numa partida também marcada pelas declarações de Paulo Sousa após o apito final. O treinador português não escondeu algum desconforto com a constante especulação em torno de um possível regresso de Jorge Jesus ao comando da equipa brasileira.

"Temos de entender que é normal que os adeptos tenham simpatia por A ou por B, sejam jogadores ou treinadores que passam e que deixam de cá estar. O que não é normal é ter uma certa direção passional por um treinador A ou jogador B. Não é normal, não pelos adeptos mas sim por vocês [imprensa]. Não me parece respeitoso. Mas faz parte do jogo e não nos afeta", explicou Paulo Sousa.

No jogo referente ao Grupo H da prova, Gabriel Barbosa, de penálti, e Éverton Ribeiro, que bisou, fizeram os golos do Flamengo, enquanto Fértoli apontou o tento solitário da formação orientada por Pedro Caixinha. O Flamengo lidera com seis pontos, já o Talleres mantém-se com três, os mesmos do Universidad Católica. O Sporting Cristal, por seu lado lado, ainda não pontuou.