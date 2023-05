Paulo Sousa e o futuro: "Crescimento deve ser constante e temos os pré-requisitos"

Treinador português mostra ambição a pensar na próxima época na Salernitana

A Salernitana, orientada por Paulo Sousa, defronta este sábado a Udinese, mas o técnico português já pensa no crescimento sustentado do clube e olha para o futuro.

"Antes de mais, espero que amanhã o estádio esteja cheio para festejar a excelente época. O crescimento tem sido constante e criou-se a química certa. O futuro? Está a ser construído todos os dias. O meu principal contacto é o diretor desportivo De Sanctis, que sabe perfeitamente quais são as minhas ideias e em que departamentos temos de intervir. Por exemplo, faltam-nos alguns laterais de topo, temos de trabalhar num plantel equilibrado que possa dar um novo salto para se consolidar e dar-nos satisfação através das ideias, da identidade e do jogo. Também vou falar com o presidente Iervolino em breve, sei que queremos dar mais estabilidade sobretudo aos jogadores que tiveram um bom desempenho", começou por explicar.

Paulo Sousa mencionou com satisfação a intenção do clube de criar uma centro desportiva e melhorar as infraestruturas e reforçou a necessidade de reforçar o plantel: "Ele tem uma lista de nomes sobre os quais vamos trabalhar, o processo de crescimento deve ser constante e aqui temos os pré-requisitos para fazer um bom trabalho. Depois, os resultados são sempre uma incógnita, mas há que ser ambicioso e ter coragem."