Paulo Sousa e a ida para o "melhor clube do mundo": "Não tenho receio de tomar decisões"

Paulo Sousa rescindiu contrato com a Federação polaca, sob muita polémica, e assinou pelo Flamengo.

Envolto em polémica nos último tempos por ter trocado a seleção da Polónia pelo Flamengo, o treinador Paulo Sousa mostra-se seguro da decisão que tomou e com vontade de conquistar troféus no "melhor clube do mundo".

O português deu uma entrevista à RTP - será divulgada na íntegra na noite desta quinta-feira -, mas já foi divulgado um pequeno excerto da conversa. "Sempre demonstrei que não tenho receio em tomar decisões. Esta foi uma decisão que eu tomei, exclusivamente para poder treinar o melhor clube do mundo. É um projeto que acabou [Polónia], e [agora] estou muito focado na exigência e no desafio extraordinário [que se segue]", atirou Paulo Sousa, explicando que quer "conquistar troféus" para "unir o universo extraordinário que é o Flamengo".