Paulo Sousa: "Sei a exigência que o Flamengo tem. Deus nunca nos deu espírito de covardia"

Paulo Sousa, em declarações após a derrota caseira (1-2) do Flamengo com o Fortaleza, último classificado do Brasileirão, considerou que a exibição da equipa foi desastrosa na primeira parte.

"O que nos aconteceu sem dúvida foi: todas as decisões individuais erradas. Coisas simples, sem pressão, precipitação, passes que deram oportunidades aos adversários na segunda parte... Avalio um primeiro tempo desastroso. Tecnicamente muito erróneo a nível individual, com muitas dificuldades, perdemos várias bolas que condicionaram o jogo e deram oportunidades ao adversário. Não tivemos capacidade de ligar o jogo", começou por dizer, antes de falar sobre o momento da equipa e da exigência de treinar o "Mengão".

"Desde o início, sei perfeitamente a exigência que o Flamengo tem. Sei a importância de termos coragem de não agradar em alguns momentos. Como sei que Deus nunca nos deu espírito de covardia. É nos momentos difíceis que temos que ser mais convictos e certos", concluiu.