Paulo Sousa descartou deixar o Flamengo: no Brasil indicam ofertas de outros clubes

Fiorentina terá sido um dos clubes interessados no técnico português.

Paulo Sousa descartou a hipótese de deixar o Flamengo, apesar das ofertas que recebeu nos últimos meses. A informação é avançada pela imprensa brasileira esta sexta-feira, com o "Lance" a assegurar que um dos clubes que demonstrou interesse no português foi a Fiorentina, da Serie A, onde o português trabalhou entre 2015 e 2017.

A proposta, de acordo com a mesma notícia., foi feita em abril, sendo que no mês seguinte, maio, um emblema do Catar também tentou a contratação do antigo internacional português.

Paulo Sousa foi oficializado no Flamengo nos últimos dias de 2021. Ao serviço do clube brasileiro alcançou, até ao momento, 19 vitórias em 30 jogos e está no oitavo lugar do Brasileirão, após oito jornadas, a três pontos de Palmeiras, Atlético Mineiro e Corinthians, líderes. Na Libertadores alcançou cinco triunfos e um empate na fase de grupos, seguindo tranquilamente para as rondas a eliminar.