Paulo Sousa: "Contestação? Estamos em momento de construção e leva tempo"

Técnico sublinha que o conjunto e o processo de jogo do Mengão estão ainda em desenvolvimento e considera que o trajeto prossegue na direção correta

Contestado no comando do Flamengo, por resultados (e exibições) que desagradam os adeptos, com o último a ser o empate na estreia no Brasileirão, Paulo Sousa diz sentir confiança diretiva e apelou à união e paciência para dar sequência ao trabalho.

"Sinto ter a confiança da direção. Essa ideia foi reforçada pelo Marcos Braz [vice-presidente do Flamengo]. Sabemos perfeitamente o que queremos. Temos de estar unidos (...) e ser consistentes no trabalho porque acreditamos nele", afirma o treinador, em conferência após o jogo com o Atlético Goianiense (1-1).

Paulo Sousa evoca a defesa feita por Marcos Braz, horas antes do duelo da primeira jornada do Brasileirão, ao ouvir, mais uma vez em poucos dias, o dirigente dizer que o técnico, contratado em dezembro último, tem "confiança clara".

O treinador, que já perdeu a conquista de dois títulos pelo Flamengo (campeonato carioca supercopa brasileira), sublinha que o conjunto e o processo de jogo estão em desenvolvimento e considera que o trajeto prossegue na direção correta.

"Estamos num momento de construção e tudo leva o seu tempo. Claro que as vitórias dão mais moral e percebo a impaciência dos adeptos. Ainda assim, sinto que estamos no caminho certo", juntou Paulo Sousa, à Imprensa brasileira.

O Flamengo marcou passo no começo do principal campeonato dois dias depois de os jogadores terem sido confrontados por protestos de dezenas de adeptos, assim como tarjas com palavras de ordem à porta do centro de treinos do clube.