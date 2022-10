Paulo Sousa associado ao Inter pela imprensa italiana

Paulo Sousa deixou o comando técnico do Flamengo em junho de 2022

Paulo Sousa está livre e estará a ser considerado com opção para uma eventual sucessão a Simone Inzaghi.

O início de temporada do Inter não tem sido do agrado dos adeptos, com cinco derrotas e seis vitórias em 11 jogos oficiais. E Simone Inzaghi está sob pressão devido ao mau começo.

Nesse sentido, a imprensa italiana vai apontando nomes de possíveis sucessores no cargo de treinador dos nerazzurri e o português Paulo Sousa será uma forte hipótese, segundo o jornal Tuttusport.

Segundo o jornalista Simone Togna, do Tuttosport, o ex-Flamengo até esteve em San Siro, na terça-feira, a assistir ao jogo frente ao Barcelona, da Liga dos Campeões. O Inter venceu por 1-0.