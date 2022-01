Paulo Sousa, as primeiras impressões do plantel e os elogios a Jesus

Treinador português foi apresentado como treinador do Flamengo.

Pressão de treinar o Flamengo: "A pressão no Flamengo é diária. O Flamengo é um clube que investiu para ganhar. Nós, treinadores, vivemos para ganhar. Os adeptos são exigentes não só porque já vivenciaram e têm vindo a vivenciar títulos. É uma pressão natural. Vivo focado no meu trabalho juntamente com o meu staff para podermos oferecer todas condições à equipa para poder ganhar jogos, convencer e unir cada vez mais. A melhor forma é jogar bem, ganhar jogos, sabemos que nem sempre estaremos bem, mas vamos ter que ganhar jogos porque é a nossa cultura. A cultura da vitória. Todos fazem parte dessa cultura. Roupeiro, staff, jogadores. Para que possamos ter os nossos adeptos convencidos e orgulhosos em todos os cantos do mundo. Para podermos vivenciar vitórias extraordinárias."

Primeiras impressões sobre o plantel: "As primeiras impressões que tive foram de um plantel com muita qualidade, que precisa cada vez mais de compromisso. A qualidade não expressa vitórias. Temos um dos melhores plantéis da América, senão o melhor, mas não o suficiente para ganhar títulos. Temos que trabalhar mais do que os outros."

Escola de treinadores portugueses e elogios a Jorge Jesus: "A nossa escola é muito exigente. E com os poucos recursos que temos em termos económicos, temos de ser criativos para poder evoluir. É uma escola forte, com boa capacidade de gestão de recursos humanos. Precisamos de aproveitá-los, enriquecê-los e desenvolvê-los. Como planificar e organizar as nossas ideias no campo. E como comunicar, é uma escola importante. Quero dizer que o Jorge [Jesus] fez um trabalho extraordinário, tem uma carreira extraordinária. Enriquece ainda mais a qualidade do treinador português. Vários técnicos têm vindo a ganhar em todo mundo. A partir de hoje vamos conseguir com certeza e dar continuidade a tudo que ele fez pelo nosso clube."