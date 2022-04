Paulo Sousa após vitória na Taça Libertadores: "Não é para todos..."

Flamengo venceu no Chile o Universidad Católica.

O Flamengo somou a terceira vitória, em igual número de jogos, na fase de grupos da Libertadores, derrotando no Chile o Universidad Católica por 3-2. Paulo Sousa, treinador da equipa brasileira, destacou a importância da posse de bola no final do encontro.

"Este é o terceiro jogo na Libertadores, com três vitórias e duas fora. Fizemos cinco golos fora, que nos deram a possibilidade de ganhar. Penso que a melhor forma de defendermos é termos mais tempo de bola. Em alguns momentos acelerámos, o que não nos permitiu ter tempo com bola", afirmou.

"Para defendermos sempre bem, precisamos com certeza ter mais a bola. Tivemos momentos para fazermos mais golos e desmotivar o nosso adversário. Quando não concretizamos, criamos mais espaços para os nossos adversários colocarem velocidade no jogo e aí empurram-nos para um bloco mais baixo", prosseguiu.

"Fazer três golos fora e ganhar não é fácil, não é para todos. Por isso, temos de evoluir com vitórias como esta", vincou Paulo Sousa.

O Flamengo lidera o Grupo H da Libertadores com nove pontos, graças a três vitórias em três jornadas. O Universidad Católica soma três, tantos quantos os argentinos do Talleres, treinados pelo português Pedro Caixinha. O Sporting Cristal, do Peru, tem zero pontos.