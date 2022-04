Paulo Sousa após o empate no Flamengo-Palmeiras: "É muito evidente o que está a acontecer"

Declarações de Paulo Sousa, treinador do Flamengo, após o empate com o Palmeiras de Abel Ferreira, 0-0, em jogo a contar para o Brasileirão.

Flamengo merecia outro resultado: "Por tudo aquilo que a equipa produziu, merecia outro resultado. As duas equipas estão de parabéns, cada uma com uma ideia de jogo distinta. O Palmeiras tem uma disponibilidade física e mental sem a bola. Tem uma capacidade muito grande para contra-atacar. Merecemos por tudo aquilo que fizemos. A única equipa que esteve muito abaixo foi a equipa de arbitragem. Não esteve no mesmo nível das duas equipas."

Arbitragem: "Sou uma pessoa muito passional e tenho uma leitura de jogo diferente. Não cabe a mim analisar. Desde os momentos mais capitais desta temporada, na Supertaça e nos dois jogos da final, acho que é muito evidente o que está a acontecer. Não me parece que o treinador tenha que expor a arbitragem. Não esteve ao mesmo nível do Flamengo e do Palmeiras. Eu gosto de ver as três equipas ao mesmo nível para poder melhorar o futebol. Por isso cabe à nossa instituição Flamengo trabalhar e expor. Não queremos benefício nenhum. Queremos ter uma boa qualidade e mais uma vez a arbitragem não esteve à altura das equipas."

Equipa convencida em relação às suas ideias? "Vejo a equipa muito bem, como a vi desde o início, quando se inicia qualquer tipo de processo. A equipa vem assimilando ideias dentro da própria estrutura e tem sido uma evolução natural, que precisa de ser consolidada jogo após jogo. O processo tem início, mas não tem fim, são muitas variáveis. Para podermos criar e termos uma determinada consistência, temos que ir utilizando todos para manter níveis de desempenho coletivos e individuais."