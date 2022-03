Paulo Sousa após a estreia no Maracanã: "Sinto-me batizado"

Técnico português comandou pela primeira vez o Flamengo no mítico palco do Rio de Janeiro. Goleada por 6-0, diante do Bangu, fechou a fase regular do campeonato carioca

Ao nono jogo, Paulo Sousa conquistou a sexta vitória no comando técnico do Flamengo. Mas tão ou mais importante do que isso, o técnico estreou-se no Maracanã a comandar o mítico clube do Rio de Janeiro.

"Sinto-me batizado e, hoje, sinto-me verdadeiramente treinador do Flamengo. Quero dar os parabéns ao nosso presidente, que se envolveu para termos um relvado nas melhores condições. A avaliação é positiva. É assim que nós vamos oferecer o melhor futebol a toda a nação", afirmou, no final da vitória robusta, por 0-6, diante do Bangu.

Com a goleada, o Flamengo terminou na segunda posição a fase regular do campeonato carioca, atrás ao Fluminense. O adversário na meia-final será entre Vasco da Gama e Botafogo.