Paulo Sousa à partida para o Flamengo: "Jorge Jesus não é fantasma"

Declarações do Paulo Sousa no aeroporto de Lisboa à partida para o Rio de Janeiro, onde será apresentado como novo treinador do Flamengo

A opção pelo Flamengo: "É um projeto entusiasmante e sempre senti a grandeza deste clube nos quatro cantos do mundo. Há adeptos por todo o mundo e é a maior 'torcida' do planeta"

O que esperar: "Podem esperar muito trabalho, humildade, dedicação e entusiasmo, mas também uma equipa que vai querer vencer todos os dias. Para isso temos de aliar a qualidade a uma boa capacidade de trabalho"

Ser português: "Todos os treinadores portugueses têm estado muito bem, mas a pressão ou a responsabilidade é contínua num clube com o tamanho do Flamengo. O clube tem ganho muito e queremos continuar essa toada vencedora"

Sobre Jorge Jesus: "Jorge Jesus não é fantasma. É um bom treinador e tem demonstrado isso. Já me expressei várias vezes sobre ele, sobretudo pelo que fez no Benfica. Não é um fantasma. É uma pessoa que se dedica ao que faz e que tem muita paixão, tal como eu. Tenho fortes convicções nas minhas ideias e quero passá-las ao elenco do Flamengo"

Passado: "Sempre tive muito focado nas minhas decisões e sempre demonstrei que as tomo sem pensar no passado. Estou muito orgulhoso do que fizemos na Polónia, onde mudámos o futebol praticado e fomos das equipas que mais golos fez na qualificação. Quisemos sempre ser protagonistas e estou orgulhoso por ter oferecido tudo o que tinha com muita honestidade"

O Fla: "O nosso elenco tem jogadores de muita qualidade e acredito mesmo que é o melhor da América do Sul. Com aqueles que temos e com a capacidade de trabalho que podemos ter vamos ser fortes. O Flamengo dá-nos oportunidade de termos outros recursos que podem potenciar a qualidade desta staff. Queremos oferecer condições a todos os jogadores para., no dia a dia, ter a performance máxima"