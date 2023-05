Paulo Sousa foi expulso no jogo com o Nápoles: "Pedi desculpa ao árbitro"

Salernitana empatou e impediu que o Nápoles festejasse já o título italiano.

A Salernitana empatou a um golo em casa do Nápoles, um resultado que impediu a equipa de Luciano Spalletti de festejar já o título italiano. O jogo também ficou marcado pela expulsão de Paulo Sousa, treinador que orienta a formação de Salerno.

"No final do jogo pedi desculpa ao árbitro. A minha atitude foi ditada pela paixão do momento", explicou o antigo médio internacional português. "Não acredito que tenha existido igualdade de tratamento. Os árbitros são humanos, mas tive a oportunidade de lhes dizer que vi aqueles episódios de maneira diferente", disse ainda Paulo Sousa sobre as críticas que lhe valeram o vermelho.

Quanto ao jogo, Mathías Oliveira adiantou o Nápoles aos 62', mas Boulaye Dia, a seis minutos dos 90, fixou o resultado final.